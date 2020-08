"Bolha" da NBA sem casos positivos de Covid-19

A "bolha" da NBA, em Orlando, na Flórida, tem selo "Covid Free". A organização informou que não há registo de qualquer caso positivo de Covid-19 entre os 341 jogadores testados no complexo da Disney, onde estão a decorrer todos os jogos da competição.

A NBA já entrou no "play-off", a fase a eliminar, e se algum jogador testar positivo, tal como acontecia até aqui, será isolado, e assim se manterá até debelar a doença, de acordo com as regras estipuladas pela NBA e pela associação de basquetebolistas.

Devido à pandemia, a competição foi interrompida a 11 de março e retomada, sob medidas rigorosas de prevenção, no final de julho. As equipas ficaram isolados no complexo da Disney, na Flórida, naquele que é conhecida como a "bolha" da NBA. Os jogos decorrem sem público nas bancadas.

A competição está na fase do "play-off" e o início da final, entre os campeões das conferências, está previsto para 30 de setembro.