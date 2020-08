Zaidu integra pré-época do Santa Clara no sábado

O Santa Clara conta com o regresso de Zaidu Sanusi aos Açores neste sábado para integrar os trabalhos de pré-época, apesar do defesa colecionar interessados no mercado de transferências, incluíndo o FC Porto.

O lateral-esquerdo de 23 anos integrará os trabalhos da equipa de Daniel Ramos, e deverá seguir com a equipa para estágio, que vai decorrer entre 27 de agosto e 5 de setembro, em Penafiel, no Porto, altura em que o negócio pode ficar fechado com os dragões.

Zaidu conta com várias propostas, sendo que o único interessado em Portugal é o FC Porto. As negociações decorrem entre os dois emblemas e o próprio não escondeu o interesse em representar os dragões, em entrevista ao jornal "O Jogo", na última segunda-feira.

"Quem não gostaria de jogar no FC Porto? Perguntam-me se vou para o FC Porto, mas deixo tudo com o meu empresário", afirmou.

O defesa nigeriano chegou a Portugal em 2016 para representar o Gil Vicente, clube onde não fez qualquer partida na equipa principal. Esteve três temporadas no Mirandela, no Campeonato de Portugal, duas delas cedido pela equipa de Barcelos.

Estreou-se na última temporada na I Liga, no Santa Clara, onde apontou um golo em 27 jogos disputados. Zaidu tem contrato com os açorianos por mais duas temporadas, até 2022.

O Santa Clara já acautelou a saída de Zaidu com a contratação do brasileiro Mansur, de 27 anos, que chegou ao emblema açoriano depois de representar o São Bento, na última temporada, para além de João Lucas, que representa o Santa Clara desde 2018.