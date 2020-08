Ricardo Esgaio diz que o Braga "quer ganhar todos os jogos"

Ricardo Esgaio, lateral do Sporting de Braga, diz que a equipa vai tentar lutar para "ganhar todos os jogos". Em declarações aos meios oficiais do clube, o defesa explica o que os adeptos podem esperar da equipa agora treinada por Carlos Carvalhal.

"Vamos ser uma equipa bastante aguerrida, a querer meter a nossa qualidade em campo e a lutar em todos os jogos para ganhar, porque é isso que queremos: ganhar os jogos todos. É isso que podemos dar aos nossos adeptos com a mentalidade vencedora que queremos ter desde o primeiro jogo", diz.

O defesa fez um balanço dos primeiros treinos da pré-temporada: "Está a ser muito bom, depois de umas curtas férias. A adaptação tem sido muito boa, tanto dos reforços como do restante plantel. Os treinos têm sido muito intensos e estamos a prepararmo-nos para começar a época da melhor maneira".

Esgaio terá a concorrência do reforço Zé Carlos, e do jovem da formação Fabiano, uma situação que encara com agrado e normalidade.

"Chegou um jogador novo para a mesma posição e já tínhamos o Fabiano, que apareceu muito bem no último ano. Tenho de trabalhar para conquistar o lugar na equipa", termina.