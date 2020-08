Nuno Santos e Toni Martínez reservados

FC Porto e Sporting estão a um pequeno passo de resolver dossiês que se arrastam há algum tempo e os jornais desportivos puxam os nomes para manchete.

"Toni Martínez reservado", assegura "O Jogo". Espanhol do Famalicão quer o FC Porto e está disposto a esperar que os dragões tenham liquidez. Rumores colocam Sporting na pista do avançado, acrescenta o jornal. Taremi e Zaidu também já não fogem aos campeões nacionais, garante o "Record".

"A Bola" revela que o Spartak Moscovo avança com 10 milhões de euros por Soares. O ponta de lança, melhor marcador do Porto na temporada passada, tem mais um ano de contrato.

"Leão caça Nuno Santos", lê-se na manchete do jornal "Record". Sporting bate FC Porto na corrida pelo extremo do Rio Ave. Luís Filipe Vieira terá pressionado para que o jogador não fosse para o Dragão. O Benfica tem direitos sobre o jogador que custa 3 milhões de euros, mais 50% de Gelson Dala e 75% de Francisco Geraldes.

Nuno Santos assina por cinco épocas e fica com cláusula de 60 milhões de euros. Deverá realizar exames médicos esta quinta-feira. O guarda-redes Adán também já chegou a acordo com o Sporting e será apresentado Joelson vai renovar até 2023.

Da atualidade do Benfica, o destaque vai para Pedrinho. O jogador contratado ao Corinthinas ficou 2 milhões de euros mais barato do que o inicialmente acordado. Houve nova negociação com o clube brasileiro, que, por sua vez, terá poupado 3 milhões de euros com Yoni González, jogador que os encarnados tinham cedido ao clube brasileiro e que, entretanto, rumou aos LA Galaxy.

O "Record" mantém Darwin Nuñez na rota da Luz. O Wolfsburgo terá feito proposta de 20 milhões de euros pelo ponta de lança do Almería. Cavani continua a ser negociado e é para fechar até ao fim de semana.

Fernando Santos está em grande destaque no jornal "A Bola". "Não abdico de nada. Somos uma seleção que ganha!", exclama o selecionador nacional, em entrevista. Treinador pretende repetir conquistas da Liga das Nações e do Campeonato da Europa.

O selecionador revela que Anthony Lopes, guarda-redes do Lyon, está outra vez no lote dos selecionáveis. O treinador imagina Cristiano Ronaldo a jogar até aos 39 anos.

Javi García foi confirmado pelo Boavista e merece chamada à primeira página do jornal "O Jogo".

A vitória do Bayern Munique sobre o Lyon (0-3), mas meias-finais da Liga dos Campeões, também em primeiro plano. Os alemães vão lutar pelo título com o Paris Saint-Germain. A presença dos dois clubes na final determinam a ascensão do FC Porto para o pote 1 do sorteio da próxima edição da Champions.