Lito Vidigal espera que o Marítimo não tenha tantos sustos como na época

Entrar com o pé direito na nova temporada é visto como algo fundamental para Lito Vidigal. O novo treinador do Marítimo pretende que a equipa viva uma época sem tantos sustos como na anterior, em que a permanência na I Liga chegou a estar em causa.

Lito prevê "um campeonato muito duro" e ainda espera ver o seu plantel reforçado. O técnico tem mantido conversas com o presidente e a estrutura do clube, no sentido de "preencher as vagas em falta com jogadores de qualidade". "Jogadores que possam ser uma mais-valia para o clube", completou.

Rafik Guitane, médio franco-argelino que jogava no Rennes, e Rúben Macedo, extremo que deixou o Aves, são os dois reforços já confirmados pelo Marítimo. O clube madeirense terminou a época passada no 11.º lugar, seis pontos acima da primeira equipa abaixo da zona de descida.