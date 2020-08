"Anos dourados" do Moreirense não ofuscam Ricardo Soares

Ricardo Soares fala das últimas duas épocas do Moreirense como "os anos dourados" do clube, mas não se deixa levar pelo passado recente. "Aumenta a responsabilidade para nós, mas temos a consciência de que será uma época difícil, e a manutenção é o objetivo", anuncia o técnico, no dia arranque dos treinos para a nova temporada.

Os minhotos terminaram o último campeonato no 8.º lugar e em 2018/19 atingiram a sua melhor classificação de sempre, ao alcançar o 6.º lugar, com Ivo Vieira como treinador.

O Moreirense é um dos poucos clubes da I Liga que mantém o treinador com o qual terminou a época passada. Algo que Ricardo Soares espera ser uma vantagem. "Há conhecimento entre treinador e clube, e dos jogadores que ficam perante a nosso metodologia de treino. Espero que isso seja um motivo para crescermos", deseja.

O clube já anunciou cinco reforços - Kewin, Pedro Amador, Ferraresi, Yan e Lacerda -, mas o plantel ainda está aberto a novas entradas e saídas. Fábio Abreu, melhor marcador da equipa com 15 golos, é pretendido e Ricardo Soares admite que se trata de um jogador "preparado para outra dimensão".

O ponta de lança tem contrato com o Moreirense, para já o treinador conta com ele, a sua saída, anota, "é uma questão que diz respeito à direção".