Sucessor de Jesus no Flamengo recebe mensagens de confiança

O Flamengo voltou a "soluçar" no campeonato brasileiro, ao empatar, em casa, com o Grémio de Porto Alegre (1-1), em jogo da 4.ª jornada, e o sucessor de Jorge Jesus, Domenèc Torrent, tarda em convencer. Em quatro jogos, venceu um, empatou outro e perdeu dois.

O campeão brasileiro está um lugar acima da zona de despromoção, a cinco pontos dos dois da frente, o Internacional de Porto Alegre e o Atlético Mineiro.

Após o jogo com o Grémio, foi o próprio treinador adversário que deu conforto a Torrent. Renato Gaúcho, que manteve uma relação belicosa com Jorge Jesus, disse que é preciso dar tempo ao novo técnico.

Renato revelou o teor da conversa que teve com o seu opositor, ainda no relvado: "Desejei sorte, é difícil chegar, treinar uma equipa grande, com 'torcida' enorme vindo de dois títulos importantes e de repente as cobranças começam da noite para o dia. Brasileiro não dá tempo ao tempo. Tem de ter paciência, até se adaptar ao país, ao grupo, adversários".



Já Gabriel Barbosa, uma das principais figuras do plantel do Flamengo, assegurou que "ele [Dome Torrent] tem o nosso apoio e a nossa confiança". "Sabemos que está sendo difícil para ele este início, mas estamos a criar intimidade, uma união", garante.

O antigo adjunto de Guardiola, que nas duas últimas épocas treinou o New York City FC, continua a justificar os maus resultados com a necessidade de tempo para preparar a equipa. "Futebol não é acender e apagar a luz. Precisamos de tempo e de treino", argumenta.

O Flamengo ocupa o 16.º lugar do Brasileirão. Gabriel Barbosa salvou um ponto frente ao Grémio, ao marcar de penálti, aos 89 minutos. Pepe fez o primeiro golo, aos 45', para os gaúchos.