Revolução de Luis Enrique na seleção espanhola. Fati e Traoré entre os convocados

Ferran Torres, contratado pelo Manchester City ao Valência, o guarda-redes do Atlético de Bilbau Unai Simón, o central Eric García, do City, Mikel Merino, da Real Sociedad, e Óscar Rodríguez, que o Real Madrid emprestou ao Leganés nas duas últimas épocas, também foram chamados.

Luis Enrique operou uma autêntica revolução na convocatória da seleção espanhola, recorrendo a muitos jovens jogadores para a equipa principal e deixando de fora alguns históricos. Ansu Fati, jogador do Barcelona de 17 anos, é uma das novidades, bem como Adama Traoré, avançado do Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo.

Nenhum dos seis jogadores até aqui mencionados tem qualquer internacionalização pela seleção principal de Espanha. Pau Torres, do Villarreal, e Dani Olmo, do Leipzig, repetem presença no grupo e são dois jogadores que têm, somente, um jogo pela "roja".

De fora ficam jogadores como Jordi Alba, ou Saúl Ñiguez. Iñigo Martínez, lesionado, também não entra nas opções.

Esta é a primeira convocatória de Luis Enrique, após o seu regresso à seleção. A Espanha vai defrontar Alemanha e Ucrânia, em setembro, em jogos a contar para a Liga das Nações.

Lista de convocados

Guarda-redes: De Gea, Kepa e Unai Simón;

Defesas: Jesús Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Pau Torres, Diego Llorente, Gayá, Reguilón e Eric García;

Médios: Fabián, Thiago Alcântara, Busquets, Rodri, Mikel Merino, Dani Olmo e Óscar Rodríguez;

Avançados: Rodrigo, Oyarzabal, Adama Traoré, Asensio, Ansu Fati e Ferran Torres.