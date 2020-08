Premier League. Mourinho inicia liga frente ao Everton, Espírito Santo vai a Sheffield

O Tottenham, de José Mourinho, vai receber em Londres o Everton, na primeira jornada da edição 2020/21 da Liga inglesa de futebol, enquanto o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, estreia-se no campo do Sheffield United.

De acordo com o calendário da Premier League, divulgado hoje, a competição arranca no dia 12 de setembro, com Mourinho a receber em casa o Everton e, no mesmo dia, o Liverpool inicia a defesa do título inglês frente ao recém-promovido Leeds United, em Anfield.

O arranque dos ‘reds’ promete ser bem complicado, já que a equipa do alemão Jürgen Klopp vai depois ao campo do Chelsea na segunda jornada, recebe o Arsenal na terceira e terá dérbi da cidade na quinta ronda, com o Everton.

Na primeira jornada, o Manchester United, de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, vai ao terreno do Burnley e o Manchester City, de Bernardo Silva e João Cancelo, recebe o Aston Villa, embora ambas as partidas tenham sido adiadas para uma data a designar, devido à participação nas competições europeias.

Ainda em 12 de setembro, o Leicester City, de Ricardo Pereira, visita o West Bromwich, o recém-promovido Fulham recebe o Arsenal, de Cédric Soares, num dérbi de Londres, o West Ham defronta em casa o Newcastle e Crystal Palace e Southampton medem forças na capital.

No dia 14 realizam-se os dois restantes jogos, com os ‘wolves’ de Nuno Espírito Santos e da sua ‘armada’ portuguesa a deslocarem-se a Sheffield para defrontar o United, uma das equipas surpresas da última edição da Premier League, e o Chelsea a visitar o Brighton.