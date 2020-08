José Gomes não quer perder Darwin Nuñez, mas admite que "há interessados"

Em declarações a Bola Branca , sem se querer comprometer com detalhes, José Gomes admite "sondagens" e a consequente saída do uruguaio, tido como o "Novo Cavani", a qual significaria uma "perda" para o técnico luso.

O avançado de 21 anos é treinado pelo português e está a ser seguido pelo Benfica, mas não só. Na quarta-feira, foi mesmo dado como certo nos alemães do Wolfsburgo, de acordo com o diário "AS", que noticiava que a formação germânica já tinha pago 20 milhões de euros aos andaluzes.

Contratado em 2019 aos uruguaios do Peñarol, onde sempre jogou, Darwin Nuñez cumpriu a sua primeira temporada europeia no segundo escalão de Espanha. E destacou-se: 16 golos em 32 jogos pelos "rojiblancos". Uma aposta de "outros" a que José Gomes deu seguimento.

O treinador, que trocou o Marítimo no fim da nossa temporada para tentar ainda a subida dos espanhóis, confirmou à chegada a Almeria o enorme potencial do atacante uruguaio.

"É rapidíssimo, muito potente nas suas acções a caminho da baliza e no remate. Com 'coisas' a melhorar, é evidente - devido à sua idade -, mas é um ponta de lança que não me espantaria que dentro de pouco tempo estivesse num dos melhores clubes do mundo. Com todo o mérito. Porque tem capacidade para fazer golos em qualquer campeonato", sustenta José Gomes, em Bola Branca.

La Liga novamente na mira da aliança luso-saudita

Em Almeria, o quinto treinador da época [também Mário Silva e Pedro Emanuel estiveram no banco em 2019/20] falhou o objetivo de subida à La Liga, depois de ter sido eliminado pelo Girona nas meias-finais do "play-off" disputado pelas equipas que se classificaram entre o terceiro e o sexto lugares do campeonato.

Todavia, o clube - liderado pelo saudita Turki Al-Sheikh - manteve a confiança no português e este já prepara 2020/21. Novamente com a liga principal no horizonte.

"Foi mais uma grande experiência, de exigência tremenda. Em pouco tempo, conseguimos agarrar no grupo e há aqui uma base grande de trabalho para a próxima temporada. Estamos motivadíssimos e muito confiantes de que a forma como estamos a trabalhar e a organizar o próximo plantel nos vai permitir assumir, com confiança, esta luta pela subida à 'La Liga', o que - indiscutivelmente - é o nosso grande objectivo", conclui José Gomes.