Benevento contrata Artur Ionita ao Cagliari

Artur Ionita é o terceiro reforço confirmado pelo Benenvento para a época 2020/21, ano de regresso do clube à Serie A, depois de ter sido campeão do segundo escalão.

Ionita, médio internacional pela Moldávia, está há seis anos em Itália, onde representou Verona e Cagliari, nas últimas quatro temporadas. Na época passada fez 37 jogos pelo clube da Sardenha.

Os clubes não divulgaram os valores envolvidos no negócio. O Benevento já garantiu a contratação de Kamil Glik, central internacional polaco que esteve quatro épocas no Mónaco e que antes de se transferir para França jogou seis anos em Itália, no Torino, no Bari e no Palermo.

Loic Rémy é um dossiê ainda pendente, depois de o ponta de lança internacional francês do Lille não ter passado nos exames médicos. Sturridge, Gervinho, Lapadula e Pjaca são outros nomes que têm sido associados à equipa treinada pelo antigo internacional italiano Filippo Inzaghi.