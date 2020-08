Restrições à liberdade individual

A liberdade individual é uma conquista dos tempos modernos. Antes, só os muito poderosos eram livres para pensarem e agirem “fora da caixa”. A pressão social exercida pela cultura dominante impedia ou, no mínimo, dificultava muitíssimo a multiplicação de pessoas independentes.

Hoje, a liberdade individual é ameaçada e limitada pelos Estados ditatoriais. E pela ânsia controladora de muitos políticos que se dizem democratas. As novas tecnologias facilitam o controlo estatal sobre os cidadãos. O exemplo mais preocupante é o regime chinês, que se afirma ser um “marxismo atualizado”, como disse o Presidente Xi Jinping.

Perante ameaças como esta, estranho que muitas pessoas, em países democráticos, se oponham ferozmente a certas restrições que a pandemia trouxe, como o uso da máscara. Queixam-se de que o Estado, ao impor esse uso, interfere na sua esfera pessoal de liberdade, o que consideram inadmissível.

Não me refiro a quem discorda desta ou daquela medida, porque a considera errada ou ineficaz para travar a pandemia. Ou porque certas restrições carecem de humanidade, como as que impedem que idosos e doentes terminais tenham contacto pessoal com os membros mais próximos das suas famílias. Quero apenas criticar a absolutização dos direitos individuais.

Trata-se de uma manifestação de individualismo extremo, que ignora a dimensão social e coletiva de qualquer pessoa. A máscara é incómoda, mas usá-la visa proteger os outros e não apenas quem a usa.

Por isso julgo que vacinas obrigatórias, como são algumas entre nós, respondem a um imperativo de saúde pública. Ou colocar o cinto de segurança quando andamos de automóvel visa não só a nossa segurança pessoal, como a de outros.

As pessoas não são ilhas isoladas do resto da sociedade. Cada um de nós não pode nem deve fazer aquilo que nos dá na cabeça, sem ter em conta o que isso irá afetar os outros. O individualismo levado ao extremo torna-se mero egoísmo.