Mitchelton sem olhos na geral, corre por etapas na Volta a França

A Mitchelton-Scott anunciou, esta quinta-feira, a equipa que vai apresentar na Volta a França e assume, desde já, que não terá objetivos na classificação geral. A formação australiana vai ao Tour em busca de vitórias em etapas.

Nenhum dos nomes pesados do alinhamento terá de ter preocupações com o lugar final, mas sim com o momento em que poderão atacar a meta, a cada dia.

Nas montanhas, Adam Yates, Mikel Nieve e Esteban Chaves terão a sua oportunidade. Daryl Impey, que venceu uma etapa em 2019, e o esloveno Luka Mezgec, que se estreia no Tour, são para lançar ao "sprint".

A Mitchelton contará, ainda, com os gregários Jack Bauer, Sam Bewley e Chris Juul-Jensen.

A Volta a França começa no dia 29 de agosto, em Nice.