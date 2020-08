Trabalhadores do turismo no setor social? “Uma anedota”, diz sindicato

“Participámos nas negociações do contrato coletivo de trabalho da CNIS [Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade] e das Misericórdias, etc, e conhecemos o setor social. Aqueles trabalhadores têm de ter uma grande vocação para o trabalho que praticam todos os dias”, sublinha.

Por isso, o presidente daquela associação defende formação específica. “Colocar essas pessoas em lares de idosos só com o mínimo de formação prévia para os preparar para assumir essas funções, que não são fáceis – antes pelo contrário”.

“Temos que ter em consideração o perfil e a experiência profissional anterior das pessoas. Se estamos a falar de um empregado de mesa é uma coisa, se estamos a falar de uma empregada de quarto é diferente. Agora, vão precisar de certeza de alguma formação mínima antes de assumir funções”, reforça.

“Não há esse desemprego todo” no turismo

O sindicalista Francisco Figueiredo considera que afirmações como as do primeiro-ministro, na quarta-feira, apenas dão força à impunidade com que os grandes grupos hoteleiros têm gerido os efeitos da pandemia.

“Vivemos uma situação de crise, porque estão em causa os nossos direitos, os direitos dos trabalhadores e porque o Governo os deixou ao abandono completo. Essa é que é a grande questão”, começa por apontar.

“O que os grandes grupos económicos estão a fazer é fechar unidades hoteleiras para depois justificar, junto do Governo, os apoios que estão a receber. Não há esse desemprego todo que se fala no setor. Há problemas graves, porque há um clima de impunidade geral, há os trabalhadores a tempo parcial por lay-off, mas estão a trabalhar 40 horas e mais”, denuncia.

O sindicalista critica ainda a Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) de não atuar “de acordo com as suas atribuições, as suas competências – é preciso que saia dos gabinetes e que vá para as empresas”.

Francisco Figueiredo conclui, assim, que “o senhor primeiro-ministro não conhece os problemas dos trabalhadores do setor”.