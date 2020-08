Número de desempregados cresce 37% em relação ao ano passado

Os números do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) mostram que o desemprego voltou a subir em julho. Portugal tinha registadas 407.302 pessoas nos centros de emprego.

Em relação ao mês anterior a variação é de 0,2% (mais 637 indivíduos). Mas face ao mesmo período do ano passado subiu 37% (mais 110. 012).

Em relação ao forte crescimento em relação ao mesmo mês do ano passado, o IEFP revela os grupos mais atingidos, nomeadamente as as mulheres, os adultos com idades iguais ou superiores a 25 anos, os inscritos há menos de um ano, os que procuravam novo emprego e os que possuem como habilitação escolar o secundário.

Já olhando para os indicadores de julho e comprando com o junho é possível ver que só o Norte (+0,7%), Lisboa e Vale do Tejo (+2,5%) e a Madeira (+1,45%) aumentam o número de desempregados inscritos.

O Algarve apresenta a redução mais expressiva. A região viu o número de inscritos nos centros de emprego locais diminuir 12,6%. Já no Centro, Alentejo e Açores, o desemprego diminuiu 0,7%, 1,9% e 0,1% face ao mês anterior.

Ao sector dos serviços está associada a maioria do desemprego registado em julho (73,1%).

Os 407 302 indivíduos desempregados, número que representa 74,5% de um total de 546 846 de pedidos de emprego.

Na nota enviada à redação pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) é sublinhado o decréscimo muito ligeiro no segmento dos jovens, com uma quebra de 0,3% face ao mês de junho, representando menos 136 pessoas inscritas.

Em relação às ofertas de emprego verifica-se um aumento em relação a junho de mais 6,5%, mas ainda assim uma quebra significativa de 34,2% em relação ao mesmo mês do anos passado.

Veja aqui as estatísticas