Governo formalizou mais apoios para as instituições sociais. Como funciona?

O Primeiro-ministro acha que os desempregados do turismo devem ir trabalhar para lares?

O que António Costa disse foi que as pessoas que neste momento estão a perder os seus empregos no turismo já têm na sua formação de base uma experiência de cuidado pessoal, pelo que, com a formação adequada, podem ser reconvertidas para continuar a trabalhar com pessoas, mas agora nas instituições sociais, nas misericórdias ou cooperativas.

Como é que isso pode ser feito?

Através de um programa que já está em curso, chamado MARESS (Medida de Apoio ao Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde) que coloca desempregados ou trabalhadores em situação de lay-off em instituições sociais que precisam de funcionários, como os lares. Através deste programa já foram colocadas seis mil pessoas em mil instituições e o governo quer que até ao fim do ano esse número possa ir até aos 15 mil.

A quem se destina?

Podem candidatar-se desempregados, quer estejam ou não inscritos no instituto de emprego e formação profissional, trabalhadores que estejam com os contratos suspensos ou com horário de trabalho reduzido e estudantes maiores de 18 anos.

O que precisam fazer?

As pessoas que estejam disponíveis para serem integradas nestas entidades ao abrigo desta medida devem preencher o formulário que está disponível no portal do IEFP.