Jaime Antunes confia. "Haverá um desfecho sobre Cavani em poucos dias"

Jaime Antunes confia que a "novela" da contratação de Edinson Cavani, por parte do Benfica, vai ter um desfecho até final desta semana.



O avançado uruguaio, de 33 anos, continua em Ibiza, onde aguarda que as partes envolvidas possam finalizar o acordo - fala-se de questões fiscais e de pagamento por definir - para poder voar para Lisboa. O processo arrasta-se há muito, com sinais de "cansaço" já. Sobretudo entre os adeptos encarnados.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo candidato à presidência do Benfica não entra em dramas, mas adverte que é preciso, quanto antes, encontrar uma solução para este processo. Seja ela qual for.

"Acho que o Benfica deve tentar até ao limite das suas possibilidades a contratação do Cavani, mas se ele não vier isso não deve ser assumido como drama nenhum. É uma situação perfeitamente normal e natural em termos de mercado", considera.

Sem qualquer informação privilegiada sobre o processo, Jaime Antunes entende que Cavani está a analisar a proposta do Benfica, mas "há questões processuais complexas" que estão a atrasar uma definição.

No entender do conhecido sócio benfiquista, haverá, seguramente, "um desfecho nos próximos dias, poucos dias. Até porque o Benfica tem de equacionar as alternativas e as alternativas não ficam à espera o tempo todo".

Nestas declarações a Bola Branca, Jaime Antunes deseja ainda que a SAD das águias não caia no mesmo "erro" do Sporting, quando deixou estender demasiadamente o dossiê da venda de Bruno Fernandes, acabando por ficar sem margem de manobra para substituir o médio internacional português.

"O resultado foi aquele que nós vimos [no Sporting]. E o Benfica não pode cair nessa 'armadilha', digamos assim", termina.