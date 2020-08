Pedro Gonçalves e Feddal estreiam-se às ordens de Rúben Amorim

Pedro Gonçalves e Feddal treinaram, esta quarta-feira, pela primeira vez com a equipa principal do Sporting, depois de terem sido anunciados como reforços.

De acordo com a nota oficial do clube leonino, Rúben Amorim "foi explicando ao pormenor o que pretende de cada um dos jogadores, mas teve especial atenção às quatro caras novas que tem à sua disposição para que os reforços consigam assimilar mais depressa os seus métodos e o que pretende de cada um em acções de jogo".

"Nesta fase de arranque, após as férias, as componentes físicas e tácticas são indissociáveis e por isso, na grande maioria do treino, a bola esteve presente", pode ainda ler-se.



O Sporting volta a treinar na quinta-feira, às 10h00, à porta fechada em Alcochete.