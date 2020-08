Maximiano aprova reforços no Sporting. "Vão acrescentar muita qualidade à equipa"

O guarda-redes Luís Maximiano acredita que os quatro futebolistas já anunciados "vão acrescentar muita qualidade à equipa" do Sporting, que quer "fazer uma boa temporada" e trabalhar para "ganhar todos os jogos".

Em declarações à Sporting TV, o guardião explicou que vê no plantel "um grupo forte", com as incorporações de Pedro Porro, Antunes, Pedro Gonçalves e Feddal a trazerem qualidade ao dispor do treinador Rúben Amorim.

"Estamos ansiosos para fazer uma boa temporada. O primeiro grande objetivo é atingir a fase de grupos da Liga Europa, porque é o primeiro que está ao nosso alcance, mas uma equipa como o Sporting luta sempre para ganhar todos os jogos", reforçou.

Ansioso "pelos jogos de pré-época" e pelo início da temporada 2020/21, 'Max' lamentou que ainda não seja possível contar com adeptos nos estádios, porque prefere "jogar com Alvalade cheio", algo para já fora de questão devido à pandemia de covid-19.

Feddal e Pedro Gonçalves treinaram hoje pela primeira vez e foram confirmados como reforços na terça-feira, juntando-se às aquisições dos laterais Antunes (ex-Getafe) e Pedro Porro (ex-Valladolid), por empréstimo do Manchester City.

Na terça-feira, os 'verde e brancos', quartos classificados na última edição da I Liga, voltaram aos treinos, depois de terem cumprido na segunda-feira os habituais testes médicos, com a nova época a arrancar em 20 de setembro, com a primeira jornada do campeonato.