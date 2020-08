Santuário de Fátima acolhe sexta peregrinação da comunidade surda em Portugal

O Santuário de Fátima acolhe nos próximos dias 12 e 13 de setembro a sexta peregrinação da comunidade surda em Portugal. A peregrinação é promovida pelo Santuário de Fátima em conjunto com o Grupo de Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa do Santuário.

Foi com “muita alegria”, que o reitor do Santuário de Fátima, o padre Carlos Cabecinhas, comunicou, através de uma mensagem de vídeo, a realização desta peregrinação, e na qual deixou o convite a “este momento que é de encontro, de oração, de alegria e convívio”.

O programa desta peregrinação começa no sábado, dia 12 de setembro, pelas 17h30, com o acolhimento. Pelas 21h30, a Comunidade Surda participa no Rosário e Procissão das Velas, inserido no programa da Peregrinação Internacional Aniversária de setembro. Será recitado um mistério em Língua Gestual Portuguesa por um peregrino surdo. Pelas 22h30 participam na celebração da Palavra e Procissão do Silêncio.

No domingo, dia 13 de setembro, o programa tem início pelas 10h00 com uma Catequese sobre a Mensagem de Fátima. Pelas 15h00 há missa com interpretação em Língua Gestual Portuguesa, na Basílica da Santíssima Trindade.

A primeira peregrinação da comunidade surda ocorreu em setembro de 2015 e contou com cerca de três dezenas de surdos que participaram em várias iniciativas propostas. Esta primeira peregrinação realizou-se dois anos depois do Santuário ter começado a oferecer uma Missa semanal com interpretação em Língua Gestual, como forma integrar e proporcionar as melhores condições àqueles que têm necessidades especiais.

Em maio de 2017, o Santuário ofereceu a interpretação em Língua Gestual Portuguesa de todas as celebrações presididas pelo Papa Francisco, na Cova da Iria, quer em écrans no Recinto de Oração quer na sua página online, prática que tem sido continuada nas peregrinações aniversárias de maio e outubro. Em 2019, na peregrinação das crianças, o terceiro mistério do terço foi recitado por uma criança falante e uma criança surda e a própria missa foi interpretada em Língua gestual Portuguesa.

O grupo de intérpretes de língua gestual portuguesa que colabora com o Santuário de Fátima é composto por 12 elementos que semanalmente, ao domingo, interpretam em língua gestual portuguesa a missa das 15h00, na Basílica da Santíssima Trindade.