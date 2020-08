FC Porto confirmado no pote um da Liga dos Campeões

O FC Porto estará no pote um no sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões 2020/21, depois do Bayern de Munique ter confirmado a presença na final da prova.

Os dragões eram parte interessada no desfecho da competição, porque caso o Bayern garantisse presença na final, os campeões nacionais asseguram automaticamente um lugar no pote um do sorteio.



Apesar de ser 19.º no "ranking" de clubes da UEFA, que lhe atribui posição no terceiro pote, o FC Porto passará a ser cabeça-de-série, se a final de Lisboa for disputada entre PSG e Bayern, duas equipas campeãs nos respetivos países e com lugar no pote 1.

As regras da UEFA determinam que o primeiro pote é composto pelo campeão europeu em título, pelo vencedor da Liga Europa e pelos seis campeões nacionais dos países com melhor classificação no "ranking" europeu.

Como Bayern e PSG estão na final, o campeão do 7.º campeonato melhor cotado, o português, tem entrada direta para o lote dos "tubarões".

Liverpool, Real Madrid, PSG, Juventus, Bayern Munique, Zenit e FC Porto estão no pote um, sendo que a última vaga será ocupada pelo vencedor da Liga Europa, Sevilha ou Inter de Milão.