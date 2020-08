FC Porto a "torcer" pelo Bayern Munique

O FC Porto estará muito atento ao jogo desta noite entre Bayern Munique e Lyon, a contar para as meias-finais da Liga dos Campeões. Os dragões são parte interessada no desfecho da competição, porque caso o Bayern garanta presença na final, os campeões nacionais asseguram um lugar no pote 1 do sorteio da fase de grupos da próxima edição da Champions.

Apesar de ser 19.º no "ranking" de clubes da UEFA, que lhe atribui posição no terceiro pote, o FC Porto passará a ser cabeça-de-série, se a final de Lisboa for disputada entre PSG e Bayern, duas equipas campeãs nos respetivos países e com lugar no pote 1.

As regras da UEFA determinam que o primeiro pote é composto pelo campeão europeu em título, pelo vencedor da Liga Europa e pelos seis campeões nacionais dos países com melhor classificação no "ranking" europeu.

Se Bayern e PSG estiverem na final, o campeão do 7.º campeonato melhor cotado, o português, tem entrada direta para o lote dos "tubarões". Caso o Bayern seja eliminado pelo Lyon, o FC Porto ainda terá oportunidade de subir ao pote 1. Para isso necessita que o PSG vença a final.

Se o Lyon for campeão europeu, os dragões poderão, ainda assim, subir ao pote 2, caso o Sevilha vença o Inter na final da Liga Europa. A equipa portuguesa só permanecerá no pote 3, se o Lyon vencer a Champions e o Inter ganhar a Liga Europa.