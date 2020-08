Ventura convida Miguel Albuquerque para a sua candidatura

"Sou candidato a impedir a renovação, por mais cinco anos, da tragédia que tem sido Marcelo Rebelo de Sousa para o país e, em especial, para a Madeira. Marcelo esteve sempre contra a região e ao lado do Governo da República, que não tem outro interesse senão transformar a Madeira e o Porto Santo em feudos socialistas, como já acontece em boa parte das regiões e distritos do país", lê-se ainda na missiva.

O líder demissionário e recandidato do Chega convidou esta quarta-feira o chefe do Governo regional da Madeira, o social-democrata Miguel Albuquerque, para o apoiar formalmente e integrar a sua candidatura à Presidência da República, em janeiro de 2021.

O diretor do suplemento satírico do "Público", Luí(...)

Miguel Albuquerque admitira em maio avançar ele próprio com uma candidatura autónoma ao Palácio de Belém, tecendo críticas ao "unanimismo", ao "circo que está montado" e ao "namoro" entre o primeiro-ministro, António Costa, e o chefe de Estado.

Já no início de agosto, o líder do PSD-Madeira defendeu que o seu partido deve dialogar com várias forças políticas, incluindo o Chega, após o presidente do partido, Rui Rio, ter admitido conversar com aquele partido, caso Ventura adotasse um discurso mais moderado.



"O PSD deve é fazer aquilo que Sá Carneiro fez em 1979. Também fez a AD [Aliança Democrática] numa altura em que se dizia que o CDS era fascista", afirmou Albuquerque, referindo-se a uma eventual federação de centro-direita com o CDS-PP, Chega e Iniciativa Liberal, para desalojar a esquerda do poder.