Mais 253 casos e duas mortes por Covid-19 em Portugal

Mais 253 casos e duas mortes por Covid-19 foram registadas em Portugal nas últimas 24 horas, indica o boletim epidemiológico divulgado esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Um dos óbitos é uma criança com menos de dez anos.

O número total de vítimas mortais desde a chegada da pandemia ao país, no início de março, sobe para 1.786.

Portugal tem agora registo de um total de 54.701 casos confirmados da doença.

Estão internadas nos hospitais portugueses devido ao novo coronavírus 329 pessoas, sendo que sete tiveram alta no último dia.

Trinta e cinco doentes estão nos cuidados intensivos. São menos três internados, em comparação com os dados de terça-feira.

O número de casos ativos é de 12.786, mais 58 em relação ao balanço do dia anterior.

Mais 193 pessoas estão dadas como recuperadas da covid-19, num total de 40.129 desde a chegada da pandemia ao país.



Numa análise por regiões, as duas mortes desta quarta-feira foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo, que conta com mais 159 casos positivos da doença.

A região Norte tem 65 novos casos de covid-19, o Centro mais 17, o Alentejo mais sete e o Algarve mais quatro.

