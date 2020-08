Crime em Ponte do Lima. Suspeito atirou-se para a ria de Vigo e morreu

O homem foi encontrado numa casa alugada naquela freguesia, onde se encontrava também, ferida, uma mulher espanhola, com cerca de 40 anos.

Um homem de nacionalidade espanhola, com cerca de 50 anos, morreu vítima de mutilação em Gondufe, concelho de Ponte de Lima, estando a investigação do caso entregue à Polícia Judiciária.

A GNR de Viana do Castelo já comunicou ao Centro de Cooperação Policial e Aduaneira (CCPA) existente na fronteira entre Valença e Tui, na Galiza, o crime ocorrido esta quarta-feira, em Ponte de Lima, envolvendo cidadãos espanhóis.

A fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, contactada pela agência Lusa, explicou que o caso "já foi comunicado ao CCPA para colocar em alerta as autoridades espanholas".

A mulher "terá indicado como alegado autor das agressões o ex-marido, também de nacionalidade espanhola, e residente em Vigo", referiu a fonte.

Acrescentou "serem ainda desconhecidas as causas que estarão na origem deste caso, quanto tempo teriam estado as vítimas nas condições em que foram encontradas e quem terá dado o alerta às autoridades".

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, o alerta foi dado cerca das 8h42, tendo o caso ocorrido na rua das Aluzelas.

Entretanto, o diário "La Voz de Galicia" avançou que o homem procurado como suposto autor do crime saltou da ponte da Rande, sobre a ria de Vigo, tendo o seu corpo sido encontrado sem vida por uma equipa da Guarda Civil e Salvamento Marítimo.



