Covid-19: Total de infetados no concelho de Montemor-o-Novo sobe para 27

O total de infetados do surto de covid-19 no concelho de Montemor-o-Novo, no distrito de Évora, subiu para 27, depois da deteção de dois novos casos positivos na terça-feira, avança o município.

A freguesia do Ciborro concentra a maior parte dos casos do concelho, mas o número de testes positivos na localidade (10) manteve-se igual ao dia anterior, de acordo com informações prestadas hoje à agência Lusa pela presidente da junta de freguesia, Nélia Campino.

Os números referem-se aos resultados dos testes conhecidos até às 19:30 de terça-feira e incluem um caso positivo que já existia no concelho de Montemor-o-Novo antes do atual surto.

Uma das 27 pessoas infetadas neste concelho alentejano está internada no hospital.