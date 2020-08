Covid-19: Quase 80 casos e centenas de testes em Mora e Montemor-o-Novo

Veja também:

Há mais dois casos confirmados nos surtos de covid-19 nos concelhos alentejanos de Mora e Montemor-o-Novo, avançou esta quarta-feira a ministra da Saúde, Marta Temido.

O total de infetados do surto de covid-19 no concelho de Montemor-o-Novo, no distrito de Évora, subiu esta quarta-feira de 27 para 28.

“Os 28 casos estão integrados em cadeias de transmissão conhecidas”, disse a ministra na conferência de imprensa de balanço da pandemia de covid-19.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, adiantou que, até ao momento, foram testadas 250 pessoas relacionadas com este surto em Montemor-o-Novo.

A freguesia do Ciborro concentra a maior parte dos casos do concelho alentejano.