Covid-19: Morreu um utente infetado no lar da TAP em Sintra

Um dos utentes do lar da Associação de Solidariedade e Apoio Social do Pessoal da TAP, em Sintra, que estava infetado com covid-19, morreu esta segunda-feira.

Numa nota enviada à agência Lusa, fonte da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARS-LVT) refere que, com este óbito, passam a estar ativos neste estabelecimento 54 casos - 12 funcionários e 42 utentes.

"Os residentes que permanecem no equipamento estão isolados entre si, pelo que a situação está controlada e a ser devidamente acompanhada pela Autoridade Local de Saúde Pública do ACES Sintra, em colaboração com a direção do lar e a autarquia", lê-se no mesmo documento.

A ARS-LVT refere ainda que, "à data de hoje, estão internadas seis pessoas em enfermaria, todas com situação clínica estável".

A doença foi detetada em 43 utentes, de um total de 83, e em 12 funcionários, de um universo de 51.

Dos 1.786 óbitos por covid-19 registados até agora em Portugal, 688 (mais de um terço do total) foram de pessoas que moravam em estruturas residenciais para idosos, revelou a ministra da Saúde, Marta Temido, na conferência de imprensa esta quarta-feira.

Apesar de a ameaça de uma segunda vaga pairar com a aproximação do inverno, um novo confinamento total em Portugal será “bastante difícil de concretizar”, assumiu a ministra.

Ainda durante esta tarde, o Governo anunciou um reforço 15 mil trabalhadores em lares até ao final do ano e foi, também, lançado o programa PARES, um investimento de 110 milhões de euros em equipamentos sociais.