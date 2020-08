Bebé de quatro meses é a primeira criança a morrer com Covid-19 em Portugal

O número total de vítimas mortais desde a chegada da pandemia ao país, no início de março, sobe para 1.786.

"Nasceu com uma cardiopatia congénita bastante grave e a situação da covid levou a um agravamento desta patologia e ao aparecimento de uma consequência cardíaca que é muito descrita internacional e nacionalmente nos casos muito graves, que é o aparecimento de uma miocardite."

De acordo com Graça Freitas, a bebé terá sido infetada por familiares e sofria de "uma patologia de base muito grave".

A bebé estava internada no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, adianta Marta Temido.

Mais 253 casos e duas mortes por Covid-19 foram registados em Portugal nas últimas 24 horas, indica o boletim epidemiológico divulgado esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Um dos óbitos é uma criança com menos de dez anos. É a primeira vítima nesta faixa etária.

Estão internadas nos hospitais portugueses devido ao novo coronavírus 329 pessoas, sendo que sete tiveram alta no último dia.

Trinta e cinco doentes estão nos cuidados intensivos. São menos três internados, em comparação com os dados de terça-feira.

Mais 159 casos na região de Lisboa

O número de casos ativos é de 12.786, mais 58 em relação ao balanço do dia anterior.

Mais 193 pessoas estão dadas como recuperadas da covid-19, num total de 40.129 desde a chegada da pandemia ao país.



Numa análise por regiões, as duas mortes desta quarta-feira foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo, que conta com mais 159 casos positivos da doença.

A região Norte tem 65 novos casos de covid-19, o Centro mais 17, o Alentejo mais sete e o Algarve mais quatro.

Os Açores têm agora 18 casos ativos de covid-19, depois de um homem diagnosticado com a doença ter viajado para o continente, à revelia das autoridades, e de não terem sido detetados novos casos nas últimas 24 horas.



