Vacina para a Covid-19 vai ser obrigatória e gratuita na Austrália

“Se vacina de Oxford se mostrar eficaz, iremos fabricar e entregar vacinas imediatamente, sem a ajuda de ninguém, e torná-las gratuitas para os 25 milhões de australianos”. O anunciou feito pelo primeiro-ministro australiano.

Scott Morrison revelou que o país chegou a acordo com o grupo farmacêutico sueco-britânico AstraZeneca para obter a vacina que está a ser desenvolvida com a Universidade de Oxford. “A vacina Oxford é uma das mais avançadas e promissoras do mundo e, com este acordo, garantimos a disponibilidade antecipada para todos os australianos”, afirmou.

A Austrália abre o debate sobre a necessidade de os países tornarem obrigatória a futura vacina contra o novo coronavírus, numa altura em que as infeções voltaram a aumentar e as restrições se multiplicam em todo o mundo. “Haverá sempre exceções por razões médicas, mas essa deve ser a única razão”, defendeu o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, em entrevista à rádio 3AW, sublinhando que, por regra, “a vacinação deverá ser obrigatória”.

Antecipando as críticas aos movimentos antivacinas, Morrison considerou que os riscos são demasiado grandes para permitir que a doença continue a espalhar-se livremente.

“Estamos a falar de uma pandemia que destruiu a economia mundial e causou centenas de milhares de mortes em todo o mundo”, sublinhou.

Até o momento, a Austrália registou 24 mil casos positivos e 450 mortes.