Uma dezena de migrantes encontrados mortos em embarcação ao largo das Canárias

As autoridades espanholas localizaram esta quarta-feira uma embarcação perto das Ilhas Canárias, arquipélago espanhol situado ao largo da costa noroeste africana, que tinha a bordo vários corpos de migrantes, relatando ainda que alguns cadáveres estavam a flutuar no mar. O serviço de salvamento marítimo espanhol indicou ter contabilizado entre oito e dez corpos.

A embarcação foi avistada por um avião do serviço de salvamento marítimo espanhol que patrulhava a zona. O aparelho aéreo de vigilância procurava uma embarcação que foi dada como desaparecida, após ter zarpado da Mauritânia no passado dia 15 de agosto com cerca de 40 pessoas a bordo.

As autoridades espanholas acreditam que estas 40 pessoas tinham como destino as Ilhas Canárias.

Após a descoberta feita pelo avião de vigilância, dois navios do serviço de salvamento marítimo espanhol deslocaram-se para o local, aguardando a chegada de elementos da Guarda Civil espanhola para proceder à remoção dos corpos e para confirmar o número exato de vítimas, segundo relataram as agências internacionais.

A rota da África Ocidental em direção às Ilhas Canárias é conhecida por ser extremamente perigosa, mas nos últimos tempos tem atraído cada vez mais migrantes que desejam chegar ao território europeu.

A pressão exercida pelos países abrangidos pelas rotas migratórias do Mediterrâneo, nomeadamente com o bloqueio de embarcações, também tem contribuído para o aumento do fluxo nesta via.

Desde agosto de 2019, pelo menos 357 migrantes morreram ao tentar chegar às Ilhas Canárias, de acordo com as Nações Unidas. Durante este ano, e até à data, mais de 3.500 migrantes chegaram a este arquipélago, segundo o Ministério do Interior espanhol.