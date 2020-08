Casa de banho pública reinventada (e transparente) em Tóquio

Criadas por uma equipa liderada por Shigeru Ban, galardoado com o Pritzker, o Nobel da arquitetura, os urinóis transparentes (e coloridos) não passam despercebidos a quem anda pela zona de Shibuya, no centro da cidade.

Depois das sanitas com jatos de água e aquecimento, os japoneses voltaram a inovar na hora de ir à casa de banho.

Casas de banho públicas transparentes são a nova atração em alguns parques públicos da cidade de Tóquio. Mas as primeiras impressões podem enganar quem se cruzar com estas instalações na capital japonesa.

As paredes destas casas de banho transparentes são feitas de um “vidro inteligente”, que fica opaco quando o utilizador aflito entra e fecha a porta, garantindo assim total privacidade.

O projeto “Tokyo Toilet” explica que as instalações pretendem responder a algumas inquietações da população.

“Há duas coisas com que nos preocupam quando precisamos de utilizar uma casa de banho pública, especialmente as que estão localizadas em parques. A primeira é a questão da limpeza e a segunda é se está alguém lá dentro”, referem os responsáveis do “Tokyo Toilet”.

No âmbito deste projeto, outros gabinetes de arquitetura foram desafiados a reinventar as casas de banho públicas na capital japonesa.