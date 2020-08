Alegado ataque terrorista em autoestrada alemã faz seis feridos

Seis pessoas ficaram feridas, três delas com gravidade, após um alegado ataque terrorista numa autoestrada em Berlim, durante a noite de terça-feira.

A polícia investiga a possibilidade de um iraquiano, de 30 anos, que seguia num Opel Astra preto, tenha colidido deliberadamente com vários motociclos enquanto gritava 'Allahu Akbar' (Alá é Grande].

No final, o suspeito saiu do carro e colocou uma caixa no tecto, alegando que era uma bomba e esta ia explodir se alguém se aproximasse. A informação foi dada pelos investigadores aos meios de comunicação alemães.

A polícia armada chegou ao local do ataque e acabou por dominar o homem e abriu a caixa. No final o involucro apenas continha ferramentas, informou o jornal Bild. O indivíduo foi preso e as autoridades estão a trabalhar com base no pressuposto de que os acidentes foram causados deliberadamente e foram "motivados politicamente ".

A polícia ainda não confirmou oficialmente as informações, mas marcou uma conferência de imprensa para a tarde de quarta-feira.

Todos os acidentes ocorreram no sudoeste da cidade, onde as autoestradas ainda estavam fechadas na manhã de quarta-feira.