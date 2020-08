A crise no Mali em sete pontos

Este golpe de Estado está a preocupar as autoridades portuguesas. Porquê?

É que Portugal tem desde 1 de julho, uma Força Nacional Destacada no Mali, no âmbito da “Minusma”, a Missão para Estabilização das Nações Unidas do Mali. Estão naquele país 63 militares da Força Aérea Portuguesa e um avião de transporte C-295.

Este destacamento português tem várias missões, entre elas assegurar o transporte de passageiros e carga, a evacuação médica e vigilância aérea.

O ministro da Defesa diz estar a acompanhar com grande preocupação a crise no Mali. João Gomes Cravinho sublinha "a ilegitimidade da imposição" da força para resolver o conflito e “considera fundamental respeitar a ordem constitucional do país”.

E de que forma é que a comunidade internacional está a acompanhar esta situação no Mali?

O Governo francês reagiu de imediato e condenou este golpe de Estado militar. O ministro dos Negócios Estrangeiros mostrou o empenho francês na soberania e democracia do Mali. Também o executivo espanhol se mostrou preocupado com a situação. Bem como os Estados Unidos que estão contra qualquer mudança de Governo imposta pelas forças que estão nas ruas.

E as Nações Unidas? Também acompanham este golpe de Estado no Mali?

O secretário-geral da ONU diz estar a acompanhar com profunda preocupação a situação no Mali. António Guterres já condenou o motim militar que levou à detenção do Presidente e do primeiro-ministro e apelou à restauração imediata da ordem constitucional e à libertação dos responsáveis políticos.

A pedido de França e do Níger, o Conselho de Segurança das Nações Unidas vai reunir hoje mesmo de urgência para discutir a crise no Mali. A reunião terá lugar esta tarde, à porta fechada.

Mas afinal o que se passou nas últimas horas naquele país da Africa Ocidental?

O Presidente do Mali e o seu primeiro-ministro foram detidos ao final da tarde de ontem durante uma revolta militar.