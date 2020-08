Mitchelton renova com Simon Yates

A Mitchelton-Scott anunciou, esta quarta-feira, a renovação de contrato com Simon Yates, que termina no final do ano. O britânico assina novo acordo válido por mais duas temporadas, até dezembro de 2022.

O ciclista, de 28 anos, vencedor da Volta a Espanha em 2018, tem 17 vitórias em etapas pela Mitchelton, e já venceu tiradas nas três grandes voltas.

"A jornada com a equipa tem sido fantástica até ao momento. Eu amadureci como pessoa e como ciclista. Tivemos muito sucesso e muitos falhanços, ao longo do caminho, mas estou ansioso por continuar esta aventura e espero ter mais sucesso", disse o corredor, citado pela equipa no site oficial.

Esta temporada, Simon Yates ainda não tem qualquer triunfo. Foi 3.º classificado da Volta à Polónia, 16.º na Volta a Burgos, 19.º no Jayco Herald Sun Tour e 7.º no Tour Down Under.