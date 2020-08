Blazers surpreendem Lakers no primeiro jogo do "play-off" da NBA

Os vencedores das conferências, principais favoritos a marcarem presença na final da NBA, foram surpreendidos no primeiro jogo da 1.ª ronda do "play-off". Os Lakers perderam com os Portland Trail Blazers, por 93-100; Os Bucks foram derrotados por Orlando, por 110-122.

No jogo relativo à Conferência Oeste, Damian Lillard foi a figura maior, com 34 pontos. Nurkic (16 pontos e 15 ressaltos) e Carmelo Anthony (11 pontos e dez ressaltos) fizeram duplo-duplo e também ajudaram a sustentar o triunfo de Portland.

LeBron James fez triplo-duplo, com 23 pontos, 17 ressaltos e assistências, um registo histórico, mas insuficiente para a vitória da equipa de Los Angeles. Nunca um jogador tinha conseguido mais de 20 pontos, mais de 15 ressaltos e mais de 15 assistências num jogo de "play-off".

Vucevic lidera Magic na vitória sobre os Bucks

Nikola Vucevic foi o maior protagonista do jogo entre os Milwaukee Bucks e os Orlando Magic. O jogador suíço marcou 35 pontos e conquistou 14 ressaltos. Foi determinante no triunfo sobre os vencedores da fase regular da Conferência Este, por 110-122.

Giannis Antetokounmpo foi o melhor dos Bucks, com 31 pontos, 17 ressaltos e sete assistências.

No duelo com os Heat, os Pacers, que ficaram melhor classificados na fase regular do que a equipa de Miami, também perderam, por 101-113. A única equipa, favorita no papel, que venceu na noite de terça para quarta-feira, foram os Rockets, que bateram os Thunder, por 123-108.

O segundo encontro deste embate dos "play-off", jogados à melhor de sete, está agendado para a noite de quinta-feira. Devido à pandemia de Covid-19, os jogos realizam-se na "bolha" da NBA, no Complexo da Disney, na Flórida.