​Orlando Sá. ”Faz todo o sentido Bruno Alves optar pelo Boavista”

“O Bruno Alves fez uma carreira excelente e o rendimento nas equipas por onde passa é sempre muito elevado. Continua a ser um excelente profissional e aos 38 anos acabou de fazer uma excelente época no Parma”, clube com o qual ainda mantém contrato.

Orlando Sá avalia a possibilidade de Bruno Alves assinar pelo Boavista como um encaixe perfeito entre jogador e clube. Antigo companheiro do central, no FC Porto, o avançado crê que a aposta dos axadrezados passa por contar com um atleta com vastas experiência, mas que ainda tem condições para dar rendimento à equipa.

Aposta no Málaga

O ponta de lança, de 32 anos, uma vez internacional por Portugal, prepara-se, por sua vez, para jogar no Málaga, da segunda divisão espanhola, com o objetivo de “marcar golos e ajudar o clube a realizar uma época positiva”, declara, nesta entrevista à Renascença.

Orlando Sá está fora de Portugal há nove anos. Formado no Braga, jogou, em território nacional, por Maria da Fonte, Sporting de Braga, FC Porto e Nacional da Madeira. Nas últimas épocas, com exceção de um curto período em que representou os chineses do Henan Jianye, esteve no Standard Liège.

Conta, ainda, com passagens pelos ingleses do Fulham e do Reading, pelos cipriotas do AEL Limassol, pelos polacos do Legia de Varsóvia e pelos israelitas do Maccabi Telavive.