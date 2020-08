O novo uruguaio nos planos do Benfica

Depois de Edinson Cavani, Darwin Nuñez. O Benfica está em campo para tentar contratar outro avançado uruguaio, além do veterano que assinará nas próximas horas. Trata-se de Dawrin Nuñez, que hoje tem destaque total na primeira página do jornal "Record".

"Águia vai à luta por Dawrin", escreve o diário. Encarnados pretendem incluir jogadores para baixar exigências do Almería. O clube espanhol estará a exigir 20 milhões de euros para libertar o ponta de lança. Na época passada, Darwin Nuñez marcou 16 golos em 32 jogos.

O Almería, treinado por José Gomes, falhou a promoção ao escalão principal, ao ser derrotado pelo Girona no "play-off". A permanência na segunda liga pode facilitar o negócio, mas o jogador, de 21 anos, tem outros pretendentes.

Já em relaçãoa Cavani, o "Record" esclarece que ainda não há acordo total. Fiscalistas tentam fechar tudo esta quarta-feira.

O mercado da Luz também está em destaque na manchete do jornal "A Bola": Saída de Gabriel em cima da mesa". Representantes do médio em Lisboa com propostas de Espanha e de Inglaterra. Brasileiro pode render entre 10 e 20 milhões de euros. Gabriel sente não ser indiscutível para Jesus, mas só sai se esse for o desejo da SAD.

Do Brasil para a Luz pode chegar Ivan. Guarda-redes do Ponte Preta desejado por Jesus.

"O Jogo" dá capa a uma exigência de Sérgio Conceição: "Corona inegociável". Conceição ficou permanência do mexicano como essencial. SAD indisponível para transferi-lo abaixo da cláusula de 30 milhões de euros. Inter e Sevilha entre os interessados, mas decisão está tomada.

Taremi é dado como adquirido no FC Porto, pelos três jornais desportivos. Quatro anos de contrato, com o Rio Ave a receber 6 milhões de euros.

O Sporting oficializou as contratações de Feddal e Pedro Gonçalves, mas continua no mercado. "O Jogo" avança que Paulinho é pretendido "a todo o custo". SAD vê ponta de lança como prioridade. Braga não quer baixar dos 30 milhões de euros. "A Bola" informa que Varandas garantiu Nuno Santos. Extremo chega do Rio Ave por 4 milhões de euros, mais Gelson Dala.

Os três desportivos puxam também para as primeiras páginas o desfecho da primeira meia-final da Liga dos Campeões. O PSG bateu o Leipzig, por 3-0, e está, pela primeira, na final da Champions. Hoje, Bayern Munique e Lyon lutam pela outra vaga.