José Luís Domingos integra estrutura do Farense

José Luís Domingos é o novo diretor operacional do Farense, que regressa esta ano à I Liga de futebol.



O dirigente deixou o Belenenses SAD e integra, a partir de hoje, a estrutura do futebol do clube algarvio.

“Zé” Luís junta-se ao treinador Sérgio Vieira e ao diretor desportivo Manuel Balela, liderados pelo presidente João Rodrigues. O contrato é válido por uma temporada.

Tal como Bola Branca já tinha anunciado, José Luís Domingos, de 48 anos, iria continuar ligado a um projeto em Portugal na próxima temporada. O dirigente é tido tido como um dos mais competentes dirigentes do futebol português e chegou a ser associado ao Benfica, em face do regresso de Jorge Jesus, com quem mantém uma longa amizade.