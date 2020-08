Da seleção brasileira até Barcelos. Gil Vicente anuncia novo guarda-redes

O Gil Vicente anunciou a contratação do guarda-redes Daniel Fuzato, por empréstimo de uma temporada da Roma.

O jovem guarda-redes de 23 anos já integrou a convocatória da seleção principal do Brasil, ao lado de Alisson e Ederson, e vai rodar por uma época no clube de Barcelos.

"Estou muito feliz pela oportunidade" referiu o guardião, num vídeo publicado pela formação de Barcelos nas redes sociais, dizendo estar "muito focado para fazer uma boa época" e prometendo dar "o melhor" pelo clube.

O guarda-redes fez toda a formação no Palmeiras e chegou à Roma em 2018. Sem oportunidade na equipa principal, vai jogar uma temporada no Gil Vicentes. Antes de rumar a Portugal, renovou contrato com a Roma até 2023.

O guarda-redes é o oitavo reforço oficializado pelos minhotos para 2020/21, além dos defesas Joel Pereira, Souleymane Aw, Talocha e Tim Hall, dos médios Antoine Léautey e Kanya Fujimoto e do avançado Boubacar Hanne.