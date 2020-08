Bruno Varela é reforço do Vitória de Guimarães

Ainda não foi desvendada oficialmente, mas já está confirmada a contratação de Bruno Varela pelo Vitória de Guimarães. O clube publicou uma imagem enigmática nas redes sociais, mas em que se percebe que o jogador em questão é o guarda-redes formado no Benfica.

Varela é reforço do Vitória, depois de ter estado no Ajax nas duas últimas épocas, por cedência dos encarnados. O jogador desvincula-se do Benfica, com o qual tinha contrato até 2022, e assina, em definitivo, pelos minhotos.

É o terceiro guarda-redes contratado pelo Vitória, neste defeso, depois das incorporações de Trnal (ex-Slovacko) e Nicolas Tié (ex-Chelsea). O clube procede a uma revolução na baliza. Douglas retirou-se e assumiu funções diretas, Miguel Silva foi transferido para o APOEL e Jonathan Luiz, que ainda não se estreou, depois de uma época lesionado, ainda não tem futuro definido.

Titular do Benfica com Rui Vitória, na campanha 2017/18, Bruno Varela procura recuperar esse estatuto em Guimarães. A chegada de Vlachodimos à Luz tapou o caminho do antigo internacional sub-21 por Portugal, que na última época e meia, no Ajax, fez apenas três jogos.

Bruno Varela, de 25 anos, conta ainda com passagens pela equipa B do Benfica, pelo Valladolid e pelo Vitória de Setúbal. O guarda-redes chegou a ser convocado para a seleção nacional por Fernando Santos, mas não chegou a estrear-se.