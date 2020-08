Belenenses SAD pode mudar-se para Grândola

A Belenenses SAD está em conversações com a Câmara Municipal de Grândola com vista à mudança para a vila alentejana, segundo confirmou o presidente Rui Pedro Soares, numa videoconferência.

Há dois anos à espera de uma resposta da Câmara Municipal de Oeiras para uma possível mudança para o Estádio Mário Wilson, em cima da mesa está um projeto de parceria de 25 anos, com ligação ao Clube Recreativo O Grandolense, o clube da terra.

Em videoconferência, Rui Pedro Soares explicou o motivo para a mudança.

"Há dois anos deixamos de poder usar o Restelo, não por vontade nossa, que já não tinha condições necessárias, principalmente de treino, para uma das melhores equipas de Portugal. Neste contexto tão difícil, o Belenenses procura ter as melhores ferramentas para ocntinuar a competir", diz.

O projeto implica um investimento avultado, com a necessidade de o estádio municipal ser alvo de obras que vão passar, por exemplo, pela instalação de relva natural, além de cadeiras.



As negociações entre a autarquia e o clube contemplam ainda a construção de um centro de estágio numa das freguesias do concelho alentejano. A ideia começou com o estudo de um consultor, visando perceber a viabilidade desta eventual mudança.

"O consultor estratégico identificou no município de Grândola, nomeadamente na zona de Comporta, Carvalhal e Melides, condições para podermos ter esse centro de estágio Abordámos a Câmara Municipal de Grândola, apresentámos a nossa ideia e temos vindo a trabalhar com o município no sentido de saber se o nosso desejo se desejo se pode concretizar. Desejo que se concretize, por isso acredito que se possa concretizar. Sentimos que é uma ideia que agrada, mas ainda não é uma certeza", acrescentou.