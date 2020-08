Aalborg arruma a casa para receber Pedro Ferreira

O Aalborg prepara-se para anunciar a contratação de Pedro Ferreira, médio-defensivo português do Varzim, que já viajou para a Dinamarca para acertar os termos do acordo.

O clube, entretanto, transferiu Patrick Olsen, jogador que atua na mesma posição de Pedro Ferreira, para o AGF Aarhus, também da primeira liga dinamarquesa. Mais um sinal de que a oficialização da contratação do jogador formado no Sporting está iminente.

Pedro Ferreira não viajou com a equipa do Varzim, treinada por Paulo Alves, para o estágio em Elvas pelo facto de o clube estar a negociar a sua saída para o Aalborg. O jogador, de 22 anos, era uma das peças fundamentais nos poveiros.

Contratado na época passada, depois de uma temporada no Mafra, Pedro Ferreira fez a maior parte do seu percurso de formação no Sporting. O médio tem contrato com o Varzim, que será compensado financeiramente pelo Aalborg. Os valores da transferência ainda não foram divulgados.