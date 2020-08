Aalborg anuncia contratação de Pedro Ferreira ao Varzim

Pedro Ferreira é reforço do Aalborg para as próximas quatro temporadas. O médio-defensivo, de 22 anos, deixa o Varzim, da II Liga, e ruma ao futebol dinamarquês. A transferência já é oficial, mas os clubes não divulgaram os valores envolvidos no negócio.

Formado no Sporting, Pedro Ferreira deu nas vistas nos poveiros, na temporada passada, depois de ter sido contratado ao Mafra. Influente no meio-campo da equipa de Paulo alves, o jogador já não seguiu com o Varzim para o estágio de pré-temporada em Elvas.

Em declarações publicadas no site do Aalborg, Pedro Ferreira diz estar "ansioso para começar" e considera que esta "é uma boa oportunidade" na sua carreira. O diretor-desportivo dos dinamarqueses, Inge André Olsen, argumenta que o novo número 6 do clube é "um jogador promissor" e a expectativa é que assegura, "no imediato, uma vaga no meio-campo" do Aalborg.

O clube, entretanto, transferiu Patrick Olsen, jogador que atua na mesma posição de Pedro Ferreira, para o AGF Aarhus, também da primeira liga dinamarquesa. Olsen fez 37 jogos e marcou sete golos na temporada passada.