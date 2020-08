Wolfsburgo contrata o "novo Lewandowski"

"Mini Lewandowski", "Novo Lewandowski". É desta forma que Bartosz Bialek, ponta de lança de 18 anos e 1,90m, é visto na Polónia, e é este o jogador que o Wolsfburgo acaba de contratar.

Na época de estreia pela equipa principal do Zaglebie Lubin, 8.º classificado da última liga polaca, Bialek marcou dez golos, em 20 jogos. Os clubes não revelaram os valores da transferência, sendo que a imprensa alemã aponta para um verba a rondar os 5 milhões de euros.

"Estar na Bundesliga é um sonho tornado realidade. Estou ansioso pelo desafio de jogar numa das ligas mais competitivas do mundo", disse o jovem avançado, em declarações publicadas no site do Wolfsburgo.

Bialek assina por quatro temporadas e vai vestir a camisola 21 do clube alemão.