Ronald Koeman é o novo treinador do Barcelona. O clube catalão confirmou, esta quarta-feira, a contratação do holandês para as próximas duas temporadas. "O herói de Wembley 92 está de volta!", escreveu o Barcelona, nas redes sociais, numa alusão ao golo que o então defesa marcou à Sampdoria, na final da Taça dos Campeões, e que valeu o título europeu ao Barça.

O antigo técnico do Benfica está de regresso ao Camp Nou. Foi jogador do Barça entre 1989 e 1995, e adjunto do clube em 98/99. Era, atualmente, selecionado da Holanda. Cargo que exercia desde 2018, após deixar o Everton.

Koeman, de 57 anos, sucede a Quique Setién, que deixou o clube após a derrota, por 8-2, frente ao Bayern Munique, nos quartos de final da Liga dos Campeões. Setién tinha, por sua vez, ocupado o lugar de Ernesto Valverde, demitido com a época em andamento.

Será a segunda experiência do treinador holandês em Espanha. Em 2007/08, orientou o Valência na reta final da temporada e conquistou a Taça do Rei. Em Portugal, venceu a Supertaça, em 2005, pelo Benfica. O sue percurso fica, ainda, preenchido por passagens por Ajax e PSV, clubes pelos quais foi campeão holandês.

Também já treinou Vitesse, AZ Alkmaar e Feynoord. Em Inglaterra, comandou Southampton e Everton.