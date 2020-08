Real Madrid empresta Reinier ao Dortmund

O Borussia Dortmund garantiu o empréstimo de Reinier, junto do Real Madrid, para as duas próximas temporadas. O médio-ofensivo, de 18 anos, custou 30 milhões de euros aos espanhóis.

Revelado por Jorge Jesus, no Flamengo, Reinier foi contratado no mercado de inverno e realizou três jogos pela equipa B do Real, antes da interrupção do futebol, devido à pandemia de Covid-19.