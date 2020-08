Nottingham Forest reforça equipa técnica com dois portugueses

O Nottingham Forest contratou dois portugueses para reforçarem a equipa técnica de Sabri Lamouchi. Guilherme Ramos será adjunto do treinador argelino e Arnaldo Abrantes vai liderar a unidade de performance do clube que disputa o segundo escalão do futebol inglês, o Championship.

Guilherme Ramos, de 35 anos, foi adjunto do ENP do Chipre, na época passada. Funções que já desempenhou no APOEL, no AEL Limassol, no Estoril e no Olhanense. Foi assistente de Bruno Baltazar, treinador que chegou ao Forest na última temporada.

Já Arnaldo Abrantes, um dos melhores velocistas da história do atletismo português, era diretor clínico e chefe da unidade de performance do Estoril.