Bayern de Munique vence Lyon e qualifica-se para a final da Champions

O Bayern de Munique venceu, esta quarta-feira, o Lyon, por 3-0, e qualificou-se para final da Liga dos Campeões.

A equipa francesa até entrou melhor e chegou a enviar uma bola ao ferro, para além de outras oportunidades de grande perigo, mas foram os bávaros que inauguraram o marcador, por Serge Gnabry, aos 18 minutos de jogo, assistido por Kimmich.

O Bayern dilatou a vantagem ainda na primeira parte, com o "bis" do internacional Gnabry, depois de uma defesa incompleta de Anthony Lopes.

Philippe Coutinho marcou novamente para o Bayern de Munique, aos 80 minutos, mas foi invalidado por fora-de-jogo do brasileiro. Já perto do fim, Lewandowski, o melhor marcador da época do clube, fechou o resultado final, de cabeça em resposta a um canto, aos 88 minutos.

O polaco é o melhor marcador desta edição da prova e somou o seu 15º tento certeiro.

O Bayern de Munique reservou um lugar na final da Liga dos Campeões, no domingo, contra o Paris Saint-Germain, estreantes em finais da Champions. O jogo arranca às 20h00, no Estádio da Luz, em Lisboa.