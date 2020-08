Corinthians oficializa novo acordo com Benfica por Pedrinho

O Corinthians anunciou, em comunicado, que chegou a um novo acordo com o Benfica para a transferência de Pedrinho, que se fará, afinal, por 18 milhões de euros, e não 20, como inicialmente anunciado.

O emblema brasileiro revela que o Benfica "esperava vincular o negócio de Pedrinho" com a transferência de 50% dos direitos de Yony González, mas o colombiano foi dispensado depois de um breve período de empréstimo devido à pandemia da Covid-19.

Menos euros, mas mais reais

O Corinthians diz que as duas transferências não estavam ligadas, e que "estaria plenamente seguro de seus direitos, caso questionasse junto à Fifa as atuais intenções do Benfica".

Ainda assim, preferiu chegar a um novo acordo, que diz ser mais favorável, devido ao novo valor do euro e do real.

"Dadas as circunstâncias geradas pela pandemia e diante de um câmbio altamente favorável do euro, a direção decidiu fixar a quantia em 18 milhões de euros. O valor atual se traduz no câmbio em 12 milhões de reais, mais do que os 20 milhões significavam na data do primeiro contrato de venda", pode ler-se.

O clube brasileiro diz que a primeira parcela do valor será pago em agosto do próximo ano.

"No que diz respeito a prazos, o novo acordo selado estabelece que a primeira parcela será paga pelo Benfica em agosto de 2021. Com os novos termos já assinados e em mãos, o Corinthians procederá imediatamente à antecipação dos valores referentes a Pedrinho", termina, o comunicado.